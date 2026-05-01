Анонсирована Wilderdark - мрачный стелс-хоррор с необычной экосистемой и демо в мае

Студия Team Junkfish, известная по серии Monstrum, представила новый проект — Wilderdark. Это стелс-ориентированный survival horror от первого лица, который выйдет на ПК в 2026 году, а демоверсия станет доступна уже 7 мая. И, судя по описанию, разработчики делают шаг в сторону более «интеллектуального» хоррора, где важнее наблюдать и выжидать, чем сражаться.

Игрок окажется на изолированном острове после аварийной посадки — классический старт, но с необычным поворотом. Местная экосистема заражена эктопаразитами, превращающими динозавров и флору в гротескные формы жизни. Это решение выглядит свежо: вместо привычных зомби или мутантов — нечто более биологически тревожное, ближе к научной фантастике, чем к чистому хоррору.

Геймплей строится вокруг скрытности, сбора ресурсов и исследования. Причём важную роль играет документирование — игроку предстоит буквально изучать мир через фотографии и наблюдения. Такой подход напоминает смесь Alien: Isolation и более медитативных симуляторов исследования, что может добавить глубины, но потребует терпения.

Отдельно стоит отметить сюжетную завязку с пропавшими экспедициями и личной историей героя — это даёт шанс не скатиться в безликое выживание ради выживания. Впрочем, главный риск проекта — баланс между атмосферой и геймплеем: медленный темп легко может отпугнуть тех, кто ждёт экшена.

Тем не менее Wilderdark уже выглядит как любопытный эксперимент. И если демо 7 мая подтвердит потенциал, у жанра может появиться ещё один нестандартный представитель.