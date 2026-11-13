Динозавры и жуткие мутанты на загадочном острове - хоррор Wilderdark вышел в Steam

Студия Team Junkfish представила релизный трейлер Wilderdark — приключенческого хоррора на выживание от первого лица, в котором игрокам предстоит исследовать таинственный остров, населённый динозаврами и существами неземного происхождения. Игра уже доступна на PC.

В Wilderdark главному герою необходимо проникнуть на опасную территорию, собрать доказательства происходящего и добыть образцы для исследования. Однако выполнить задание будет непросто: остров кишит доисторическими хищниками и загадочными организмами, представляющими смертельную угрозу.

Разработчики делают ставку на осторожное исследование и скрытность. Игрокам придётся избегать опасных встреч, искать полезные ресурсы и создавать предметы, необходимые для выживания. При этом неизвестно, какая угроза окажется страшнее — знакомые динозавры или существа, происхождение которых остаётся загадкой.

Релизный трейлер демонстрирует мрачные локации острова, опасных обитателей и напряжённую атмосферу приключения.