Wilderdark отправит игроков на остров заражённых динозавров уже этой осенью - названа дата релиза хоррора на выживание

Студия Team Junkfish объявила, что стелс-хоррор на выживание Wilderdark выйдет на PC в Steam уже 3 ноября. Одновременно разработчики напомнили, что все желающие уже могут опробовать демоверсию проекта.

События Wilderdark разворачиваются на загадочном острове, где местная экосистема оказалась поражена неизвестным эктопаразитическим организмом. Игроку предстоит взять на себя роль участника научной экспедиции, отправленной на поиски секрета бессмертия. Помимо изучения флоры и фауны, главному герою предстоит выяснить судьбу пропавших исследователей, среди которых были и его родители.

После аварийной посадки игрок остается практически без снаряжения. Выживание здесь строится не на открытых столкновениях, а на скрытности: любой лишний шум способен привлечь заражённых паразитами динозавров и других опасных существ. Для продвижения по сюжету предстоит исследовать окружающий мир, фотографировать находки, собирать образцы и создавать необходимые инструменты из найденных материалов.

Одной из центральных загадок игры станет происхождение эктопаразитов, о влиянии которых на животных и людей известно крайне мало. Разработчики обещают атмосферное исследование, постоянную нехватку ресурсов и напряжённый игровой процесс, где ошибка может оказаться фатальной, а ответы на главные вопросы придется искать самостоятельно.