Космический онлайн-шутер Wildgate вышел на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S

Wildgate — шутер с PvP-режимом, в котором сражения между кораблями и наземными перестрелками от первого лица разработан Dreamhaven, командой бывших разработчиков Blizzard.

Студия выпустила новый трейлер к игре одновременно с запуском, в котором демонстрируется игровой процесс в стиле Sea of Thieves с научно-фантастическим сеттингом Wildgate.

К запуску также присоединился новый блог разработчиков с заметками об исправлениях и изменениями в игре, основанными на отзывах игроков, которые опробовали ее в формате открытого бета-тестирования перед полным запуском.

В описании патча указаны изменения карт игроков и введение новых методов развития, включая систему бесчестия, серии и этапы. Также анонсирован новый игровой режим, изменения баланса кораблей, такие как обновление здоровья, дизайна и взаимодействия между ними. Также были обновлены оружие, снаряжение и добыча, а также внесены изменения в баланс боевой системы в целом, например, время возрождения после смерти вне корабля увеличено до 16 секунд, а после смерти на корабле — до 12 секунд.

Затем были внесены изменения в пользовательский интерфейс, улучшены характеристики игры и, конечно же, исправлено несколько ошибок, чтобы запуск прошел гладко.

«Отклик на открытую бета-версию Wildgate был невероятным. Было поистине вдохновляюще видеть, как столько игроков объединяются, погружаются в игру и получают удовольствие. Wildgate воплощает в себе то, какими, по мнению Dreamhaven, могут быть игры: насыщенными, креативными и невероятно увлекательными. Мы только начинаем открывать врата в галактику, полную чудес, стратегий и открытий, и надеемся, что игра найдет отклик у игроков всех возрастов». - заявил в пресс-релизе соучредитель и генеральный директор Dreamhaven Майк Морхейм

Wildgate уже вышел на PS5, Xbox Series X/S и ПК.