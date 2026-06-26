Спустя год после релиза Wildgate сворачивает активную разработку - игра не смогла набрать аудиторию

Космический PvPvE-шутер Wildgate фактически завершает активное развитие всего через год после запуска. Разработчики из Moonshot Games сообщили, что следующий крупный патч, который выйдет в июле, станет последним масштабным обновлением для игры на неопределённый срок.

По словам геймдиректора Дастина Браудера, проект так и не смог привлечь достаточное количество игроков, чтобы поддерживать полноценную дальнейшую разработку. Несмотря на это, полное закрытие игры не планируется: серверы останутся активными, а Wildgate продолжит получать редкие обновления с исправлениями, балансными правками и небольшими внутриигровыми событиями.

Июльский патч должен стать своеобразной финальной точкой для текущего этапа жизни игры. В него войдут улучшения режимов, новые пользовательские настройки, косметические предметы и стандартные исправления ошибок. Разработчики подчёркивают, что главная цель обновления — сохранить игру в рабочем состоянии для тех, кто останется.

При этом студия отдельно уточнила, что сокращений сотрудников не планируется. Часть команды продолжит следить за состоянием Wildgate, а остальные уже переводятся на новые проекты, о которых Moonshot пока не готова говорить публично.

История Wildgate стала ещё одним примером того, насколько сложно новым мультиплеерным шутерам закрепиться на переполненном рынке. Игра получила в целом неплохие отзывы и даже удерживала в основном положительный рейтинг в Steam, но стабильную аудиторию так и не собрала. Для Moonshot это не конец, но для самого Wildgate — очевидный шаг в режим выживания.