Трудный старт Wildgate: студия Moonshot подтвердила увольнения после проблем с релизом

Студия Moonshot, разработчик научно-фантастического шутера Wildgate, официально подтвердила сокращения в команде. Об этом сообщила материнская компания Dreamhaven, подчеркнув, что решение далось непросто. Moonshot стала одной из последних игровых студий, столкнувшихся с увольнениями на фоне нестабильной ситуации в индустрии.

По словам Dreamhaven, неуказанное количество сотрудников было сокращено после того, как Wildgate столкнулась с трудностями в течение месяца после релиза в июле 2025 года. Несмотря на в целом положительные отзывы и постепенный рост аудитории, финансовых показателей оказалось недостаточно для поддержки текущего масштаба команды. Ситуацию не спас и повторный запуск игры в Epic Games Store в начале 2026 года, где проект со временем стал доступен бесплатно.

В заявлении для издания Game Developer компания отметила, что главной целью сокращений является долгосрочная поддержка студии и самой игры. Dreamhaven подчёркивает, что остаётся приверженной развитию Wildgate и уже работает над следующим крупным контентным обновлением. Оно принесёт ряд улучшений качества жизни, включая долгожданную систему прогрессии, выход которой ожидается позднее в этом квартале.

Это не первые сокращения для Dreamhaven: в сентябре 2025 года компания уже увольняла сотрудников, в основном в издательском подразделении. Ранее также сообщалось, что продажи Wildgate составили около 130 тысяч копий. Увы, подобные новости всё чаще становятся нормой для игровой индустрии — недавно о масштабной реструктуризации объявила и Ubisoft.