Wildgate обновилась до версии 1.5: космические рейды стали удобнее для соло-игроков и опаснее для всех остальных

Обновление 1.5 для Wildgate показывает, что игра постепенно обрастает тем, чего часто не хватает многопользовательским космическим экшенам на старте — разнообразием режимов и более внятной поддержкой одиночной игры. Патч уже доступен на PlayStation 5 и, судя по списку изменений, делает ставку не на революцию, а на аккуратную доводку формулы.

Главное новшество — переработанный подход к режиму «Охота за сокровищами». Теперь он ощущается более структурированным и, вероятно, менее хаотичным, чем раньше. Появились новые «Звёздные журналы», которые открывают дополнительные возможности прогрессии — типичное, но важное расширение долгосрочной мотивации, без которой такие игры быстро теряют темп.

Интересно, что разработчики уделили внимание механике абордажа и защите корабля. Это можно считать попыткой сбалансировать один из самых рискованных элементов жанра: слишком сильный абордаж обычно ломает темп матчей, а слишком слабый делает его бессмысленным. Здесь, похоже, ищут золотую середину.

Отдельный плюс — улучшения для одиночного прохождения. Это редкий случай, когда мультиплеерный проект не забывает про игроков, которые заходят без команды. В результате Wildgate выглядит чуть более гибкой: можно играть как в командный космический хаос, так и в более спокойное исследование.

В целом обновление 1.5 не переворачивает игру, но делает её заметно ровнее. Это скорее работа инженера, чем шоу-апдейт — и в долгосрочной перспективе такие патчи обычно ценнее громких анонсов.