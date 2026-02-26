На IGN Fan Fest 2026 представлен свежий трейлер атмосферного приключения Will: Follow the Light

Представлен свежий геймплейный трейлер WILL: Follow the Light — предстоящего сюжетного приключения от первого лица.

В WILL: Follow the Light вам предстоит отправиться в реалистичное одиночное путешествие от первого лица по суровым северным широтам, бороздя бескрайние воды в поисках пути обратно к своим близким. Последуете ли вы за светом?

Уже сейчас доступна демоверсия в Steam в рамках фестиваля Steam Next Fest, который проходит до 2 марта 2026 года. В демо представлены элементы решения головоломок и мореплавания, где игроки познакомятся с отцом Уилла и его женой Илой.

Игра выйдет на PC, PlayStation 5 (PS5) и Xbox Series X/S в 2026 году.