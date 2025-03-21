Представлен новый трейлер атмосферного приключения Will: Follow the Light

На Future Games Show 2025 представили новый трейлер Will: Follow the Light, демонстрирующий захватывающее морское путешествие, исследование пустошей и решение загадок.
Игра расскажет историю смотрителя маяка Уилла, который отправляется в опасное плавание после таинственного радиосообщения. Его родной город постигла катастрофа, а сын пропал без вести. Вооружившись решимостью и верным парусником «Молли», Уилл пересекает коварные северные моря, надеясь найти ответы.
Игровой процесс сочетает плавание, исследование суши и различные виды передвижения – например, собачьи упряжки. В ходе путешествия герой не только раскрывает загадку исчезновения сына, но и погружается в тайны собственного прошлого.
Will: Follow the Light обещает атмосферное приключение, полное сюрпризов и саморефлексии. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X|S в 2025 году.
Люблю игры с такой атмосферой
По трейлеру ничего не ясно. Чувак сплавляется на яхте и смотрит северное сияние.
Надеюсь на этом геймплей не заканчивается.
чем то по атмосфере напомнило сериал (Германия, США) - Тьма.
сколько он там узлов набрал? мчит как "Метеор"
как спортивный катер люкс класса)
За Мэри плывет
Видимо весь бюджет на рекламу в твиттере ушел. Капец тут анимации всратые
В статье указано что мы играем за смотрителя маяка а его сын пропал без вести, а в ролике персонаж спрашивает "Отец"? или мне послышалось? или где-то что-то напутали и мы играем за сына в поисках отца или там два играбельных персонажа чьи историю будут рассказываться по главам параллельно? я чего-то не понял, или мне и правда послышалось, но игра красивая, люблю неспешные приключения.
люблю кататься на лодках
я разработчикам писал чтобы сделали русский язык, посмотрим