Представлен новый трейлер атмосферного приключения Will: Follow the Light

На Future Games Show 2025 представили новый трейлер Will: Follow the Light, демонстрирующий захватывающее морское путешествие, исследование пустошей и решение загадок.

Игра расскажет историю смотрителя маяка Уилла, который отправляется в опасное плавание после таинственного радиосообщения. Его родной город постигла катастрофа, а сын пропал без вести. Вооружившись решимостью и верным парусником «Молли», Уилл пересекает коварные северные моря, надеясь найти ответы.

Игровой процесс сочетает плавание, исследование суши и различные виды передвижения – например, собачьи упряжки. В ходе путешествия герой не только раскрывает загадку исчезновения сына, но и погружается в тайны собственного прошлого.

Will: Follow the Light обещает атмосферное приключение, полное сюрпризов и саморефлексии. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X|S в 2025 году.