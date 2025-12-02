WILL: Follow The Light перенесли на 2026 год - разработчики обещают улучшенную версию атмосферного приключения

TomorrowHead Studios объявила о переносе релиза своей атмосферной приключенческой игры WILL: Follow The Light. Изначально планировавшийся на конец 2025 года выход теперь состоится в начале 2026-го. Как отметили разработчики в Twitter, решение связано с желанием обеспечить одновременный релиз на всех заявленных платформах — Xbox Series X|S, PlayStation 5 и PC.

Команда уже провела серию тестов и получила ценные отзывы от игроков, на основе которых продолжит доработку проекта. В декабре поклонников ждут подарки и свежая информация о геймплее и сюжете.

Сюжет WILL: Follow The Light переносит игрока на холодный остров, где он выступает в роли смотрителя маяка и отправляется на поиски пропавшего сына. Разработчики обещают глубокую, трогающую историю, затрагивающую темы отцов и детей, а также кинематографичные кат‑сцены и живописные локации, создающие эффект полного погружения.

Особое внимание уделено локализации: игра будет поддерживать текстовый перевод на русский язык, что позволит игрокам лучше прочувствовать атмосферу и сюжет.

Перенос релиза даёт студии время для шлифовки геймплея, улучшения визуальной составляющей и исправления багов, чтобы на старте игра порадовала всех поклонников атмосферных приключений.