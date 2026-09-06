Создатели пазл-платформера Will O Wing выпустили ознакомительную демоверсию и свежий ролик

Studio Null Games выпустила демонстрационную версию своего дебютного проекта Will O Wing в цифровом магазине Steam. Релиз ознакомительной сборки, рассчитанной примерно на 20–45 минут игрового процесса, создатели сопроводили специальным геймплейным трейлером. Полноценный запуск этой пиксельной приключенческой игры должен состояться в ближайшем будущем, а пока все желающие могут свободно скачать ознакомительную версию и добавить проект в свой список желаемого.

Разработчики позиционируют Will O Wing как глубокий и визуально проработанный пазл-платформер с упором на исследование загадочных локаций. Игроку предстоит управлять персонажем, который несёт в себе таинственную мистическую связь с давно забытыми руинами. На пути к разгадке тайн заброшенной цивилизации пользователям предстоит научиться взаимодействовать с землёй и открывать новые магические способности. Одной из ключевых механик проекта станет возможность трансформации между пастухом и духом, а также быстрое перемещение и телепортация по воздуху.

Главной особенностью игрового процесса заявлена полная нелинейность в преодолении препятствий. Игроки смогут зачищать усложняющиеся опасные миры абсолютно в любом порядке, самостоятельно подбирая творческие способы решения пространственных головоломок. Весь игровой процесс переплетён с поиском потерянных душ и сбором дополнительных зарядов для многочисленных умений главного героя. Кроме того, авторы уделили особое внимание ретро-саундтреку, который включает в себя несколько уникальных музыкальных композиций и подчёркивает одинокую атмосферу поглощённого природой мира.