Wind Runners ставит скорость выше всего: ранний доступ уже 23 сентября, а демо уже доступно

Анонсированная студией Ludic Studios и издателем Twin Sails Interactive Wind Runners готовится выйти в раннем доступе на PC уже 23 сентября в Steam. При этом игроки могут опробовать проект заранее — демоверсия уже доступна и, судя по описанию, отлично демонстрирует, почему эта игра пытается выделиться среди других аркадных рогаликов.

На первый взгляд Wind Runners можно принять за типичный красочный аркадный шутер, но на практике он больше напоминает симулятор контроля импульса и реакции. Здесь важны не только выстрелы и уклонения, но и постоянное управление скоростью, инерцией, ускорением и манёврами вроде бочек. Это создаёт ощущение, что игрок буквально «танцует» в воздухе, и малейшая ошибка может разрушить весь забег.

В демо игрокам доступна пилот Зенна — агрессивный персонаж, ориентированный на постоянное давление на врагов за счёт высокой мобильности. Её корабль оснащён перегревающимся автоматическим лазером и двумя типами ракетных атак, что делает бой скорее вопросом грамотного ритма, чем простого нажатия кнопок. Такой подход напоминает более хардкорные аркадные проекты, где мастерство важнее экипировки.

Игроки отправятся в систему Зерах Игна, где каждый забег проходит через разные планеты с уникальными условиями — от зелёного мира Дродара до пустынного Зенсета. Уже в демо доступно пять типов миссий, включая сопровождение союзников и штурм баз. Особенно интересно выглядит система динамического выбора маршрутов: игрок сам решает, куда лететь, ориентируясь на награды и ресурсы.

На фоне современных рогаликов Wind Runners выглядит как проект, который делает ставку не на случайность, а на ощущение полного контроля в хаосе. И если разработчикам удастся удержать баланс между сложностью и читаемостью происходящего, игра может занять нишу «воздушных» экшенов, где каждый забег ощущается как проверка реакции и хладнокровия.