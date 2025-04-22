Для Windblown, рогалика от создателей Dead Cells, вышло масштабное обновление

В Windblown, рогалике от создателей Dead Cells, вышло масштабное обновление Sanctuary, заметно расширившее игру. Игроков ждёт новый биом — мрачное и атмосферное убежище Sanctuary. Он становится доступен после разговора с NPC по имени Карлос в конце биома Factory. Выполнив его задание и победив боссов, можно открыть путь в новую зону.

Обновление добавляет не только биом, но и четырёх новых противников, нового босса, а также четыре свежих вида оружия, расширяющих боевые возможности игроков. Sanctuary также предлагает новые детали лора, углубляя понимание мира Windblown.

Обновление уже доступно на ПК, а консольные версии для PS5 и Xbox Series X/S выйдут позже.