Motion Twin уже реализует запрошенные сообществом изменения, пока Windblown находится раннем доступе

Windblown недавно появилась в Steam в раннем доступе, а отзывы сообщества уже меняют свежий рогалик. Согласно объявлению в Steam, Motion Twin изменит игровую механику благодаря подавляющему количеству отзывов сообщества.

Речь идет о функции Sudden Death, которая несколько похожа на старую механику Borderlands, в том смысле, что она помещает игроков в состояние сбитого с ног игрока, когда они теряют все свое здоровье в кооперативном режиме. За исключением того, что в Windblown товарищи по команде сбитого игрока должны оживить его, победив 10 врагов. Хотя Sudden Death обычно не является проблемой в стандартных миссиях, она становится проблематичной во время битв с боссами, когда нужно победить только одного врага. Очевидно, что это затрудняет оставшимся игрокам завершение миссии и воскрешение своих павших соотечественников.



К счастью, Motion Twin подтвердила в недавнем сообщении новостей в Steam Store, что планирует устранить трудности, вызванные этой функцией, хотя не ясно, решит ли запланированное исправление проблему для всех, у кого есть жалобы на нее. Motion Twin говорит, что не будет удалять Sudden Death из Windblown, вместо этого решив ее подправить, признав, что текущее состояние функции «кажется суровым и, возможно, даже несправедливым». Motion Twin говорит, что, несмотря на желание учесть отзывы, она хочет сохранить напряжение и командную работу, которые Sudden Death привносит в игру.

Мотивация Motion Twin не убирать функцию для сражений с боссами имеет смысл, учитывая фокус игры на кооперативном геймплее. В конечном счете, разработчик хочет поощрять командную работу в Windblown и наказывать игроков, когда они не защищают своих товарищей по команде. Он также говорит, что хочет, чтобы игроки относились к кооперативному геймплею более стратегически, а не просто использовали его как усиление урона. В конечном счете, Windblown все еще находится в разработке, и, как и его предшественник Dead Cells, он, вероятно, кардинально изменится в течение периода раннего доступа.

Потеря товарища по команде в бою должна иметь серьезные последствия для приключения: мы хотим построить настоящую связь между игроками: мы побеждаем вместе, мы умираем вместе. Вы не хотите умирать, и вы определенно не хотите, чтобы умирали ваши товарищи по команде. Но мы хотим сделать это честно.

[*}Наша цель — сделать кооператив более стратегическим, чем просто наращивание DPS. Здесь ключевым моментом является сохранение жизни ваших друзей, и Windblown предоставляет инструменты для поддержки не только вашего собственного выживания, но и выживания ваших союзников, даже если они немного зеленые по сравнению с вами.

Мы знаем, что текущая версия кажется некоторым из вас жесткой и, возможно, даже несправедливой -> мы вас слышим и чувствуем то же самое.

Теперь мы не собираемся отказываться от этого; скорее, мы превращаем это в эпический момент, в котором воскрешение товарищей по команде ощущается как настоящий кульминационный момент. (Пожалуйста, помните, что это еще не завершенная работа!).

Будьте уверены, мы активно работаем над этим, пока вы это читаете. Мы внимательно следим за вашими отзывами, чтобы сделать эту функцию как можно более крутой, не теряя при этом напряжения, которое она должна привносить в игру. (И, конечно, получение ваншота — это напряженно, но давайте признаем, это не совсем весело).