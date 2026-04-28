Windrose 14.04.2026
Мультиплеер, Выживание, MMO, Открытый мир
7.7 212 оценок

Аналитики: Windrose стала хитом Steam - $30 млн за 10 дней

Sergey41k Sergey41k

Пиратское выживание Windrose от студии Kraken Express из Узбекистана показало, что для успеха не нужен огромный бюджет. Всего за 10 дней после выхода в раннем доступе игра привлекла более 1,3 млн игроков и заработала около $30 млн, став одним из самых успешных стартов жанра со времён Palworld.

По данным Alinea Analytics, проект продаётся быстрее многих современных выживаний, опережая Dune: Awakening и более чем вдвое — такие игры, как RuneScape: Dragonwilds, StarRupture и Grounded 2. Хотя до рекордов Palworld (12 млн копий за 9 дней) далеко, результат всё равно впечатляет.

Успех объясняется удачной стратегией: доступная цена, продвижение через блогеров и участие в Steam Next Fest, где демоверсию добавили в вишлист почти 474 тыс. пользователей. Пиковый онлайн достиг 211 тысяч игроков. При этом сама игра сочетает исследование мира, строительство баз, сложные бои в духе souls-lite и кооператив до четырёх человек.

RMP

Покрыли весь годовой бюджет Узбекистана)))

Aaro Niro

Неплохо так Узбекам фортануло. Смутоделам бы поучится.

Gords

Лол.

ThoughtfulGerardo

уже на нее нексус модов наклепало не мало...можно заново перепройти даже ....а вот Пепельные земли че т тянут

WealthyVern

Важную роль играет комфортно подобранные механики, отсутствие заведомо раздражающих элементов.

