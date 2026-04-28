Аналитики: Windrose стала хитом Steam - $30 млн за 10 дней

Пиратское выживание Windrose от студии Kraken Express из Узбекистана показало, что для успеха не нужен огромный бюджет. Всего за 10 дней после выхода в раннем доступе игра привлекла более 1,3 млн игроков и заработала около $30 млн, став одним из самых успешных стартов жанра со времён Palworld.

По данным Alinea Analytics, проект продаётся быстрее многих современных выживаний, опережая Dune: Awakening и более чем вдвое — такие игры, как RuneScape: Dragonwilds, StarRupture и Grounded 2. Хотя до рекордов Palworld (12 млн копий за 9 дней) далеко, результат всё равно впечатляет.

Успех объясняется удачной стратегией: доступная цена, продвижение через блогеров и участие в Steam Next Fest, где демоверсию добавили в вишлист почти 474 тыс. пользователей. Пиковый онлайн достиг 211 тысяч игроков. При этом сама игра сочетает исследование мира, строительство баз, сложные бои в духе souls-lite и кооператив до четырёх человек.