Аналитики: Windrose стала хитом Steam - $30 млн за 10 дней

Пиратское выживание Windrose от студии Kraken Express из Узбекистана показало, что для успеха не нужен огромный бюджет. Всего за 10 дней после выхода в раннем доступе игра привлекла более 1,3 млн игроков и заработала около $30 млн, став одним из самых успешных стартов жанра со времён Palworld.
По данным Alinea Analytics, проект продаётся быстрее многих современных выживаний, опережая Dune: Awakening и более чем вдвое — такие игры, как RuneScape: Dragonwilds, StarRupture и Grounded 2. Хотя до рекордов Palworld (12 млн копий за 9 дней) далеко, результат всё равно впечатляет.
Успех объясняется удачной стратегией: доступная цена, продвижение через блогеров и участие в Steam Next Fest, где демоверсию добавили в вишлист почти 474 тыс. пользователей. Пиковый онлайн достиг 211 тысяч игроков. При этом сама игра сочетает исследование мира, строительство баз, сложные бои в духе souls-lite и кооператив до четырёх человек.
Покрыли весь годовой бюджет Узбекистана)))
Неплохо так Узбекам фортануло. Смутоделам бы поучится.
уже на нее нексус модов наклепало не мало...можно заново перепройти даже ....а вот Пепельные земли че т тянут
Важную роль играет комфортно подобранные механики, отсутствие заведомо раздражающих элементов.