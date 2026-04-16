Авторы пиратской выживалки Windrose просят игроков помочь им диагностировать проблемы с онлайн-кооперативом

Кооперативный выживач в пиратском сеттинге Windrose на днях крайне успешно стартовал в Steam. Всего за два дня пиковый онлайн приблизился к отметке в 100 000 одновременных игроков, а проект собрал массу положительных отзывов. Однако запуск прошел не совсем гладко - в игре нашли серьезных проблемы с сетевым подключением. Ситуация оказалась настолько сложной, что создателям из Kraken Express пришлось обратиться к сообществу за помощью.

Студия опубликовала в официальном Discord-канале игры сообщение с поиском контактов ИТ-специалистов.

Если вы вдруг работаете с крупными интернет-провайдерами или знаете кого-то из них, кто мог бы пообщаться с нами, мы будем искренне признательны за знакомство. Это могло бы реально помочь в улучшении качества связи для всех игроков.

— написали разработчики.

В актуальной версии игроки массово сталкиваются с зависаниями и огромным пингом даже в том случае, если географически живут в паре часов езды друг от друга. Оказалось, что настройки выделенных серверов Windrose содержат базовый и сильно ограниченный функционал без стандартных для таких проектов возможностей — например, настройки портов. Сообщество встретило это с удивлением, ведь издателем игры выступает Pocketpair - авторы Palworld, у которой есть богатый и успешный опыт интеграции серверных решений.

Журналисты и пользователи Steam, попытавшиеся разобраться в ситуации, нашли вероятную причину неполадок в маршрутизации трафика. Выяснилось, что в коде серверов присутствует доменное имя, напрямую обращающееся к IP-адресу, расположенному в Москве. При этом сама студия-разработчик Kraken Express физически базируется в Узбекистане. Маршрутизация трафика через подобные точки привела к тому, что многие интернет-провайдеры начали вносить службы игры в черные списки, автоматически обрывая соединения. При чем подобные проблемы также возникают у игроков из России, если верить отзывам в Steam.

В своем официальном ответе разработчики прямо не упомянули российские серверные адреса, но признали факт блокировок и выразили абсолютную прозрачность в этом вопросе. «Если честно, мы всё еще пытаемся понять, что именно идет не так. У нас пока нет точного ответа, но мы делаем всё возможное, чтобы докопаться до истины», — подытожили в студии, заявив о скором выходе патчей.