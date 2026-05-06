Авторы Windrose исправили проблему с избыточной нагрузкой на SSD

После выхода Windrose игроки начали замечать странное поведение игры: во время обычного геймплея она слишком активно записывала данные на накопитель. Сначала на это обратили внимание единичные пользователи, но позже тесты энтузиастов показали, что речь идёт о действительно высокой нагрузке.

В отдельных случаях объём записи мог достигать десятков мегабайт в секунду, а всего за минуту-полторы игры на диск уходили гигабайты данных. Причина оказалась в частом перезаписывании файлов сохранений, что само по себе не критично, но при длительной игре могло теоретически повлиять на срок службы SSD.

Ситуация быстро вызвала обсуждения в сообществе, и разработчики отреагировали обновлением. В свежем патче они снизили интенсивность записи данных во время игры, переработав внутренние процессы сохранений.

По первым отзывам, проблема действительно стала менее заметной: пики нагрузки уменьшились, а постоянная запись больше не выглядит такой агрессивной, как раньше. Полностью избавиться от дискуссий это не помогло, но большинство игроков отмечает, что теперь игра ведёт себя значительно аккуратнее по отношению к накопителю.