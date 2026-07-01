Авторы Windrose представили первый тизер грядущего крупного контентного обновления Ashlands

Студия Kraken Express опубликовала свежий дневник разработки своего популярного пиратского симулятора выживания Windrose, поделившись первыми официальными подробностями грядущего апдейта. Проект получит первое масштабное расширение игрового процесса, производство которого сейчас находится на ранней стадии. Одновременно с публикацией текстового отчета разработчики представили короткий тизер-трейлер, демонстрирующий визуальную эстетику будущих локаций.

Центральным нововведением станет появление 4 полноценного биома под названием Ashlands, где пользователям предстоит исследовать территории разрушенной испанской колонии. Эти земли пострадали от мощных извержений вулканов, а ландшафт изменился под воздействием мистической силы Обола. Помимо новых вулканических островов, в игру добавят уникальные виды оружия, комплекты доспехов, типы рядовых противников и опасного босса, а также опробуют свежие биомные механики.

Сюжетная линия приключения получит серьезное развитие благодаря расширению основного квестового сценария и значительному увеличению числа побочных миссий. Игровой мир пополнится совершенно новыми фракциями со своими уникальными глобальными целями и амбициями. Разработчики планируют существенно обновить строительную систему, добавив свежие элементы для кастомизации баз и расширив возможности возведения построек.

Морской геймплей также подвергнется комплексной переработке ради улучшения динамики и разнообразия сражений на воде. Авторы внедрят в симулятор как минимум 1 новый тип судна и расширят фракционный флот, доступный для взаимодействия. Существенные изменения коснутся искусственного интеллекта вражеских кораблей, поведение которых станет более непредсказуемым и тактическим во время боевых столкновений.

На сегодняшний день создатели проекта не готовы назвать точные сроки релиза обновления Ashlands из-за масштабности запланированных улучшений.