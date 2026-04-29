Без вайпов (почти): авторы Windrose обещают сохранить прогресс в раннем доступе, но оставляют себе лазейку

Разработчики выживалки Windrose из студии Kraken Express выступили с редким для жанра заявлением: в ходе раннего доступа сбрасывать прогресс игроков не планируется. Для поклонников подобных игр это звучит почти как праздник — ведь вайпы давно стали болезненной нормой, особенно когда речь идет о крупных патчах и переработке систем.

Команда подчёркивает, что с технической стороны делает всё возможное, чтобы миры и достижения пользователей сохранялись вплоть до релиза версии 1.0. Такой подход выглядит не просто заботой о комфорте, а попыткой завоевать доверие аудитории, которая привыкла терять десятки часов прогресса после каждого серьёзного обновления. На фоне жанровых конкурентов это действительно сильный ход.

Однако без оговорок не обошлось. Разработчики честно признают: это ранний доступ, и «всякое случается». По сути, речь идёт о мягком обещании, а не гарантии. И это, пожалуй, самый здравый момент во всей истории — опыт показывает, что даже при лучших намерениях изменения движка, генерации мира или базовых механик могут обнулить прогресс.

В индустрии выживалок подобные ситуации — почти правило, а не исключение. Потерянные базы, сломанные сохранения и несовместимость версий — знакомый сценарий для многих игроков. Поэтому позиция Kraken Express выглядит одновременно обнадёживающей и осторожной: они явно понимают проблему и пытаются её решить, но не создают иллюзий полной безопасности.

Если студии удастся сдержать обещание, Windrose может выгодно выделиться на фоне конкурентов и задать новую планку для раннего доступа. Но до релиза ещё далеко — и именно время покажет, окажется ли это уверенным шагом вперёд или просто красивым намерением.