Крупных обновлений для Windrose не будет минимум полгода - разработчики занялись исправлением игры

Авторы пиратской игры на выживание Windrose сообщили, что игрокам не стоит ждать масштабного контента в ближайшее время. По словам студии, следующий крупный апдейт выйдет не раньше чем через шесть месяцев — сейчас команда сосредоточена на доработке уже существующих систем.

Разработчики подчеркнули, что приоритетом стало улучшение текущего состояния игры, а не добавление новых биомов или сюжетных элементов. Они хотят не просто расширить проект, а сделать его глубже и стабильнее.

В ближайшие дни ожидается свежий патч, который должен исправить ряд технических проблем. В списке — неполадки с подключением, высокая нагрузка на процессор и диск, а также общие проблемы с производительностью.

Кроме того, команда запустила отдельный сервис поддержки, где собраны решения для известных багов. Игроки могут не только находить ответы, но и отправлять собственные отчёты. При этом аналогичная помощь через Discord постепенно будет свернута, чтобы избежать дублирования.

Разработчики признают, что планы у них амбициозные, поэтому на подготовку крупного обновления потребуется время. По их словам, ожидание должно окупиться — будущий апдейт обещают сделать действительно значимым для игры.