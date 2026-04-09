Отправится в безумное пиратское приключение Windrose можно будет уже на следующей неделе

На прошедшем шоукейсе Triple-I Initiative 2026, где было представлено 40 амбициозных проектов, разработчики пиратского экшена Windrose официально объявили дату выхода игры в ранний доступ.

Полноценное покорение морей начнется 14 апреля 2026 года. Windrose обещает масштабный опыт в открытом мире с множеством вручную созданных локаций и уникальных точек интереса. Игрокое ждут глубокие и проработанные сражения, которые разворачиваются как на палубах кораблей, так и во время сухопутных вылазок. Вдобавок к этому буду элементы строительства баз и менеджмента ресурсов, позволяющие игрокам буквально «прожить» жизнь пиратского капитана.

Несмотря на скорый выход в ранний доступ, разработчики пока не устанавливают жестких рамок для финального релиза. Команда подчеркнула, что проект пробудет в стадии Early Access до тех пор, пока они не будут «полностью уверены» в качестве финального продукта. Тем не менее, представленный на шоукейсе геймплейный трейлер демонстрирует высокую степень готовности основных игровых механик.