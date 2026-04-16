Пиратская игра про выживание Windrose привлекла 500 тысяч игроков за два дня раннего доступа

Пиратская игра про выживание Windrose уверенно стартовала в раннем доступе. Разработчики из студии Kraken Express сообщили, что всего за два дня после запуска проект успел привлечь более 500 тысяч игроков.

Игра вышла 14 апреля и быстро набрала популярность благодаря большому открытому миру, морским приключениям и элементам выживания. В Steam проект также показывает сильные результаты: максимальный онлайн превысил 97 тысяч пользователей, а рейтинг отзывов держится на уровне около 85% положительных.

Интерес к игре начал формироваться ещё до релиза. Во время Steam Next Fest демоверсия Windrose стала одной из самых популярных на платформе, что помогло проекту собрать большую аудиторию ещё до выхода в ранний доступ.

По сюжету игрок оказывается в мире после кораблекрушения. Начинать приходится практически без ресурсов — с простыми инструментами и минимальным снаряжением. Постепенно игрок может развивать свою базу, собирать команду и строить корабли, чтобы исследовать море и захватывать новые территории.

Основной упор в Windrose сделан на игру против окружения (PvE). Игроки исследуют острова, строят базы, управляют экипажем и сражаются с противниками. При этом режим сражений между игроками пока не реализован, но разработчики не исключают его появления в будущем.

Примечательно, что Windrose не распространяется бесплатно — стоимость игры составляет 1399 рублей без скидки. Несмотря на это, проект сумел быстро собрать крупную аудиторию.

Для студии Kraken Express это первый крупный релиз, издаваемый при поддержке Pocketpair Publishing, и столь успешный старт может стать важным этапом для команды на рынке игр о выживании.