Пиратский приключенческий экшен Windrose достиг 1,5 млн списков желаний; разработчики рассказали об обновлениях

Windrose продолжает набирать обороты в преддверии выхода в ранний доступ: разработчики подтвердили, что игра превысила 1 500 000 добавлений в списки желаний в Steam. Это объявление последовало за сильными результатами на Steam Next Fest, где игра вошла в число самых популярных демоверсий. По словам команды, более 800 000 игроков уже попробовали демоверсию, которая останется доступной до запуска раннего доступа.

Студия также показала, как отзывы игроков влияют на разработку. Более 12 000 ответов на опросы, 7 500 отзывов в Steam и постоянный поток внутриигровых отчётов и сообщений в социальных сетях легли в основу ряда запланированных улучшений. Хотя список ещё находится в процессе доработки, разработчики говорят, что их внимание сосредоточено на решении наиболее часто поднимаемых проблем.

Среди заметных изменений — расширенный кооперативный режим. Вскоре игроки смогут управлять корабельными пушками индивидуально, что добавит элемент сотрудничества в морские сражения. Команда также экспериментирует с увеличением лимита кооперативного режима с 4 до 8 игроков, хотя отмечает, что основной баланс по-прежнему ориентирован на меньшие экипажи.

Система добычи также перерабатывается, чтобы подчеркнуть непредсказуемость и исследование. Найденное в мире снаряжение будет обладать случайными характеристиками, а награды будут различаться для игроков на одном сервере. Выпадение предметов из врагов также корректируется с целью сделать более рискованные столкновения более ценными.

Ещё одним ключевым направлением являются улучшения качества жизни. Дополнительная настройка позволит игрокам собирать ресурсы, удерживая кнопку, а не многократно щёлкая по ней, а также добавляется ползунок поля зрения для большей визуальной настройки. Поддержка контроллеров постоянно улучшается, хотя мышь и клавиатура пока остаются рекомендуемым способом ввода.

Кроме того, обновление представляет собой специальную сигнальную конструкцию, предназначенную для использования в качестве видимого маяка на больших расстояниях, заменяя импровизированные решения, которые игроки использовали ранее. Звуковое сопровождение также дорабатывается: планируется добавление вокальных слоёв для придания морским песням более грубого и аутентичного звучания.

В разработке также находятся технические улучшения, включая поддержку технологий масштабирования Nvidia DLSS и AMD FSR. Улучшена функциональность боя благодаря новой системе переключения целей, позволяющей игрокам более эффективно переключаться между врагами. Кроме того, верстак для разборки позволит игрокам разбирать ненужные предметы на базовые материалы, хотя стоимость улучшенных компонентов не будет возвращена.

Разработчики подчёркивают, что эти функции могут развиваться или изменяться по мере продолжения разработки, но текущий план отражает наиболее последовательные отзывы сообщества. Учитывая растущий интерес игроков, Windrose, похоже, закладывает прочный фундамент для следующего этапа развития.