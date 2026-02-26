Пиратский выживач Windrose разрывает чарты Steam Next Fest, но к релизу пока не готов

Многопользовательский пиратский симулятор выживания Windrose стал одним из главных хитов проходящего фестиваля демоверсий Steam Next Fest. Пробная версия привлекла настолько большую аудиторию, что проект ворвался в глобальные чарты активности платформы от Valve, а буквально на днях количество добавлений игры в списки желаемого превысило впечатляющую отметку в один миллион. Успешная комбинация механик выживания, масштабных морских сражений и атмосферных пиратских песен сделала свое дело.
На фоне такого ажиотажа сообщество логично ожидало, что новый геймплейный трейлер, подготовленный для мероприятия IGN Fan Fest, раскроет хотя бы примерное окно выхода игры. Однако ролик обошелся без конкретных дат, оставив игроков в недоумении.
Вскоре после трансляции разработчики из студии Windrose Crew вышли на связь, чтобы прояснить ситуацию. Они признались, что разделяют энтузиазм фанатов и сами мечтают поскорее анонсировать день запуска, но сейчас для этого просто «не время».
Команда пояснила, что полная версия Windrose будет «в несколько раз больше демоверсии по количеству контента и масштабам», что включает в себя новые острова, корабли, точки интереса и типы врагов. Студия хочет потратить оставшееся время на тщательную полировку и внедрение правок на основе тех отзывов, которые они получили во время открытого тестирования.
Сам процесс создания игры для вас является огромным источником вдохновения, и ваше внимание к Windrose вызывает у нас глубочайшее чувство признательности, но, пожалуйста, дайте нам всё "приготовить". Когда мы почувствуем достаточную уверенность, мы обязательно назовем дату выхода. Обещаем, мы скрываем эту информацию не для того, чтобы подразнить ваше любопытство. Мы не торопимся, потому что хотим быть полностью уверены в дате, чтобы выпустить игру вовремя и в наилучшем состоянии.
— гласит сообщение команды.
Таким образом, фанатам морской романтики придется запастись терпением, пока авторы не приведут игру в идеальную форму, избегая при этом пустых обещаний и возможных переносов в будущем.
А причем тут Tomb Raider?
А статью прочитать не пробовали?там нет ни слова про том райдер.
А под статью посмотреть не пробовали, прежде чем писать? Там указан томб рейдер каталист. Поэтому вопрос логичный
Все парни я поправил
Условно-бесплатная. Кто и что тут собрался ждать?
она уже не условно бесплатная, теперь это кооп выживач за баксов 20-30 от узбеков , до этого задумывалась как условно бесплатной, но разрабы передумали и изменили курс вместе с названием игры.
Теги на пегаче это слоупокство. Игра ещё когда сменила направление, а тут до сих пор ммо и условно бесплатка висит. Они перешли на п2п и вместо ммошки решили сделать кооп сурвайвал
Так у неё одиночная игра есть?
Это бывший Crosswind который хапнул гвна и переименовался. Попахивает он the day before
больше игр про пиратов, топ тема, как и вестерны
Когда что-то там взрывает-разрывает интернет или чарты, можно смело проходить мимо. Потому что разорвать оно может только себе жооппу.
До ужаса напоминает почивший New world, только с процедурной генерацией окружения. Не хочу такое.
Чо скал эн боунс, кто тут батя // Айаал Адамов
почему это выглядит как Risen 2 Dark Waters?
потому что бюджет 2 чебурека и уе5
Единственное что меня на Next Fest зацепило, так это Wanderburg, я прям на три часа залип в нее.
здесь есть абордажи!!!!!но вот крафт в такой игре не нужен