Windrose 14.04.2026
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Выживание, Строительство, MMO, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
7.7 262 оценки

Пиратский выживач Windrose стал хитом: 2 млн копий за месяц - и это только ранний доступ

butcher69 butcher69

Узбекистанская студия Kraken Express поделилась впечатляющим достижением: продажи Windrose превысили 2 миллиона копий всего за месяц после релиза в раннем доступе Steam. Для совершенно новой IP и небольшой команды это выглядит как настоящий прорыв, особенно на фоне перенасыщенного рынка выживачей.

Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и пообещали активно улучшать проект. Судя по реакции аудитории, Windrose удалось попасть в удачную нишу: вместо привычного постапокалипсиса игра предлагает атмосферу эпохи пиратства с морскими путешествиями, поиском сокровищ и PvE-выживанием в открытом мире. Игроки могут крафтить снаряжение, исследовать острова и сражаться с другими пиратами, что уже сейчас вызывает ассоциации с миксом Sea of Thieves и классических survival-игр.

Windrose вышла в раннем доступе 14 апреля, и столь мощный старт показывает, что аудитория явно соскучилась по масштабным пиратским приключениям без навязчивого PvP-хаоса.

AgonizingJeppe

но игра супер нет слов ...........

askazanov

Как можно играть в эту поделку, меня хватило там на пол часа!!! ...слов нет.

Fastick Fastick

Шо вы, узбекистанцы?

Габенушка

И это ранний доступ... Ее скоро все забудут,и на релизе купят полтора землякопа ,а старечеи уже купившие зайдут только посмотреть чо там изменилось и ливнут через пару часов

