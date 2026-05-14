Пиратский выживач Windrose стал хитом: 2 млн копий за месяц - и это только ранний доступ

Узбекистанская студия Kraken Express поделилась впечатляющим достижением: продажи Windrose превысили 2 миллиона копий всего за месяц после релиза в раннем доступе Steam. Для совершенно новой IP и небольшой команды это выглядит как настоящий прорыв, особенно на фоне перенасыщенного рынка выживачей.

Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и пообещали активно улучшать проект. Судя по реакции аудитории, Windrose удалось попасть в удачную нишу: вместо привычного постапокалипсиса игра предлагает атмосферу эпохи пиратства с морскими путешествиями, поиском сокровищ и PvE-выживанием в открытом мире. Игроки могут крафтить снаряжение, исследовать острова и сражаться с другими пиратами, что уже сейчас вызывает ассоциации с миксом Sea of Thieves и классических survival-игр.

Windrose вышла в раннем доступе 14 апреля, и столь мощный старт показывает, что аудитория явно соскучилась по масштабным пиратским приключениям без навязчивого PvP-хаоса.