Пиратское приключение Windrose вышло в раннем доступе

Разработчики из студии Kraken Express объявили о выходе приключенческой игры Windrose в раннем доступе. Авторы отметили, что релиз стал важным этапом для проекта, однако впереди игру ждёт дальнейшее развитие — команда уже начала работу над обновлениями и подготовкой версии 1.0.

Вместе с запуском разработчики также сообщили о ребрендинге: ранее студия называлась Windrose Crew, но теперь работает под новым названием Kraken Express. При этом команда, по словам авторов, осталась прежней.

Windrose представляет собой PvE-приключение с открытым миром в сеттинге Золотого века пиратства. Игрокам предстоит исследовать процедурно генерируемые острова и биомы, искать сокровища, проходить подземелья и выполнять задания. Значительная часть геймплея связана с морскими путешествиями: капитаны могут управлять собственным кораблём, вступать в морские сражения и брать противников на абордаж.

Сюжет игры начинается с противостояния легендарному пирату Чёрной Бороде. По мере развития истории игрок оказывается втянут в масштабный конфликт между различными империями, пиратскими группировками и таинственными сверхъестественными силами.

Помимо морских приключений, проект предлагает систему строительства и развития баз. Игроки смогут возводить форпосты в разных биомах, добывать ресурсы, улучшать поселения и нанимать персонажей для расширения возможностей крафта. В мире также доступно более сотни подземелий и локаций, созданных вручную.

Боевая система включает широкий арсенал оружия — от сабель и рапир до мушкетов и двуручных мечей. Персонажа можно развивать с помощью брони, талантов, еды и различных эликсиров, которые дают преимущества в сражениях с противниками и боссами.

Играть в Windrose можно как в одиночку, так и в кооперативе до восьми человек. Разработчики отмечают, что для лучшей производительности оптимальным считается совместное прохождение в группе до четырёх игроков.