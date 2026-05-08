По сообщениям, Windrose превзошла Crimson Desert по продажам в апреле, разойдясь тиражом в 1,7 млн копий

В апреле вышло несколько крупных игровых релизов на ПК и консолях, таких как Pragmata, Saros и Invincible Vs., все они вышли в течение 30 дней, но новый отчёт Alinea Analytics указывает на то, что только одна из этих игр приблизилась к вершине чартов продаж. Хотя Pragmata, как сообщается, вошла в пятёрку самых продаваемых игр в Steam, PlayStation и Xbox, первое место заняла недавно вышедшая пиратская приключенческая игра Windrose, а Crimson Desert, вышедшая в марте, немного отстала, заняв второе место.

Согласно отчёту, несмотря на то, что Windrose доступна только в Steam, она стала самой продаваемой игрой месяца на трёх вышеупомянутых платформах. С момента запуска в раннем доступе 17 апреля было продано 1,7 миллиона копий, что сделало её самой продаваемой игрой месяца, но она не была безоговорочным лидером.

Crimson Desert продолжила демонстрировать высокие темпы продаж и достигла 1,6 миллиона проданных копий за месяц, сразу за Windrose, в то время как EA Sports FC 26 заняла третье место с 1,4 миллиона проданных копий, также сразу за Crimson Desert.

Только Pragmata попадает в список на четвёртое место, будучи единственной другой игрой в пятёрке лучших (наряду с Windrose), которая вышла в апреле и вошла в пятёрку самых продаваемых игр в Steam, PlayStation и Xbox. Slay the Spire 2 замыкает пятёрку лидеров, заняв пятое место.

Стоит отметить, что эти цифры являются приблизительными оценками продаж, и несмотря на четвёртое место в этих чартах, Pragmata показала невероятно сильный старт, достигнув вчера отметки в 2 миллиона проданных копий на всех платформах. Также стоит отметить, что продажи Nintendo Switch 2 не включены в эту диаграмму, что несколько искажает расстановку сил в пользу Pragmata.

Это не означает, что продажи Switch 2, если бы они были должным образом учтены, поставили бы Pragmata на первое место, просто эти цифры не отражают полную картину. Тем не менее, будет интересно посмотреть, каким окажется Windrose по мере развития событий в этом году, и станет ли он очередным фаворитом раннего доступа, который покорит мир задолго до запуска версии 1.0.