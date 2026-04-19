Продажи Windrose достигли 1 миллиона копий за шесть дней на ПК

Компания Kraken Express объявила о том, что Windrose продано 1 миллион копий за шесть дней после выхода в ранний доступ на ПК (Steam, Epic Games, Steam).
Windrose, описываемая как приключенческая игра на выживание с возможностью кооперативной игры, в которой сочетаются бои в стиле Souls и созданные вручную подземелья в процедурно генерируемом мире, дебютировала менее недели назад и уже достигла отметки в 1 миллион проданных копий, а также преодолела отметку в 200 000 CCU в Steam.
Эй, капитаны! Мы только что преодолели ещё одну важную веху – 1 000 000 копий, и «мы» означает «вы» – команда отважных капитанов, бороздящих моря Виндроуза. Более того, сегодня в Виндроузе собралось более 200 000 одновременно играющих пользователей! Ваша поддержка игры просто поразительна, а ваше терпение, пока мы работаем над исправлениями, действительно трогает до глубины души. Пока мы продолжаем работать над игрой, мы читаем ваши отзывы и комментарии, смотрим ваши видео и стримы, и иногда, честно говоря, проливаем пиратские слезы счастья, потому что теперь, когда игра вышла, вы разделяете нашу мечту о лихих приключениях. И, конечно, есть кабаны, мы знаем, но всё, что не заставит вас врезаться в ближайшее дерево, делает вас сильнее, верно? Спасибо вам за это, капитаны. Вы – наше вдохновение в этом путешествии.
Мда, а теперь представьте, как одни уделали Юбиков с их долгостроем Skull and Bones, за хрелиард денег, который ещё АААА-проектом называли они
Воистину, проклято, когда эффективные манагеры и рукводители не понимают для кого они игры делают) И сливают свою франшизу, а в это время из-за спины выходят голодные и мотивированные разрабы
Мда... А игра то на любителя - строителя)))
Люди соскучились по играм про пиратов, нечего удивительного
С друзьями поиграть самое то
Кооп 🤮 // Дмитрий Арифуллин