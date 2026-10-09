Раскрыто окно выхода обновления Ashlands для Windrose и подробности переработки кастомизации кораблей

Разработчики морского симулятора выживания Windrose опубликовали свежий трейлер, в котором официально объявили окно выхода своего первого масштабного обновления Ashlands. Долгожданный релиз пепельного биома запланирован на грядущую зиму. Данный анонс окна выпуска открывает полноценный цикл официальных заметок от создателей, в которых они планируют постепенно раскрывать подробности грядущих изменений, основываясь на результатах плейтестов и отзывах фанатов.

Первый масштабный разбор авторы целиком посвятили кораблям, а точнее кардинальной переработке системы их кастомизации. На этапе запуска игры в раннем доступе этот элемент находился на начальной стадии и предлагал пользователям лишь три готовых фракционных шаблона судна, включая базовый вариант, стиль Берегового Братства и Чернобородцев. По мере развития проекта эти жёсткие рамки стали сильно усложнять процесс производства, поскольку для каждой новой игровой группировки дизайнерам пришлось бы с нуля создавать уникальные корпуса и пересчитывать баланс деталей.

В связи с этим команда приняла решение полностью отказаться от фиксированных фракционных версий и перейти к гораздо более гибкой системе настроек. В грядущем патче игроки будут выбирать сам базовый класс корабля, а затем свободно менять его внешний облик, паруса и детали декора из общего доступного набора элементов без привязки к конкретным союзам. Помимо этого, существенные изменения затронут и кастомизацию внутреннего интерьера судна, а также сопутствующие геймплейные механики, включая более активное вовлечение нанятого экипажа в обслуживание орудийных систем.

Основная часть нововведений спустится прямо под палубу, чтобы превратить трюм из пустого отсека в полноценную опору, укрытие и дом во время долгих странствий по Архипелагу.

На начальном этапе игрокам позволят установить внутри две важные функциональные крафтовые станции, которыми станут верстак и костёр для приготовления пищи. Также авторы прорабатывают интеграцию дополнительных вместительных контейнеров, доступ к которым через дистанционную вкладку Флагман окажется полностью заблокирован, что компенсируется возможностью брать с собой в плавание гораздо больше полезных ресурсов.

Внутреннее переобустройство позволит гибко готовить парусник под конкретные задачи, будь то научная экспедиция в неизведанные края, торговый рейс с расширенным грузовым отсеком или опасное боевое столкновение. Однако из-за требований к оптимизации и сложного устройства корабля свободное строительство заменят на фиксированные точки монтажа модулей, чтобы тесное подпалубное пространство не превратилось в полосу препятствий для команды. Все старые фракционные версии кораблей будут удалены, но разработчики гарантируют полный возврат ресурсов за разобранные суда, а новые детали зимнего обновления обещают показать в следующих публикациях.