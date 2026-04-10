Разработчики Windrose назвали Assassin's Creed IV: Black Flag лучшей пиратской игрой и признались, что вдохновлялись ей

Создатели кооперативного приключения Windrose рассказали, какие игры повлияли на разработку их проекта. По словам продюсера студии Фила, главным ориентиром для команды стала Assassin’s Creed IV: Black Flag, которую разработчики считают лучшей пиратской игрой всех времён.

В интервью Automaton представитель команды объяснил, что идея Windrose родилась из желания объединить любимую тематику пиратов с элементами выживания. Разработчики считают, что игры о пиратах по-прежнему остаются редкостью, поэтому решили занять эту нишу собственным проектом.

При создании Windrose студия вдохновлялась сразу несколькими популярными играми. Помимо Black Flag, команда также упомянула Valheim и Enshrouded. Разработчики стремились объединить морские путешествия, исследование мира и систему выживания, сделав упор на совместное прохождение и приключения.

Фил отметил, что в команде работает около 60 человек, поэтому говорить от имени всех разработчиков сложно. Тем не менее, по его словам, внутри студии существует практически единодушное мнение — Assassin’s Creed IV: Black Flag остаётся эталоном пиратских игр.

Windrose готовится к запуску в раннем доступе 14 апреля. На старте игрокам будут доступны три биома, где можно исследовать острова, добывать ресурсы и путешествовать по морям вместе с другими игроками.

Интересно, что вскоре после выхода Windrose может появиться ещё один крупный проект с пиратской тематикой. По слухам, уже 16 апреля могут представить ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag под названием Black Flag Resynced.

Тем временем интерес к Windrose продолжает расти. Игра уже собрала более 1,5 миллиона добавлений в список желаемого в Steam, что делает её одной из самых ожидаемых новинок на платформе.