Разработчики Windrose назвали Assassin's Creed IV: Black Flag лучшей пиратской игрой и признались, что вдохновлялись ей

Создатели кооперативного приключения Windrose рассказали, какие игры повлияли на разработку их проекта. По словам продюсера студии Фила, главным ориентиром для команды стала Assassin’s Creed IV: Black Flag, которую разработчики считают лучшей пиратской игрой всех времён.
В интервью Automaton представитель команды объяснил, что идея Windrose родилась из желания объединить любимую тематику пиратов с элементами выживания. Разработчики считают, что игры о пиратах по-прежнему остаются редкостью, поэтому решили занять эту нишу собственным проектом.
При создании Windrose студия вдохновлялась сразу несколькими популярными играми. Помимо Black Flag, команда также упомянула Valheim и Enshrouded. Разработчики стремились объединить морские путешествия, исследование мира и систему выживания, сделав упор на совместное прохождение и приключения.
Фил отметил, что в команде работает около 60 человек, поэтому говорить от имени всех разработчиков сложно. Тем не менее, по его словам, внутри студии существует практически единодушное мнение — Assassin’s Creed IV: Black Flag остаётся эталоном пиратских игр.
Windrose готовится к запуску в раннем доступе 14 апреля. На старте игрокам будут доступны три биома, где можно исследовать острова, добывать ресурсы и путешествовать по морям вместе с другими игроками.
Интересно, что вскоре после выхода Windrose может появиться ещё один крупный проект с пиратской тематикой. По слухам, уже 16 апреля могут представить ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag под названием Black Flag Resynced.
Тем временем интерес к Windrose продолжает расти. Игра уже собрала более 1,5 миллиона добавлений в список желаемого в Steam, что делает её одной из самых ожидаемых новинок на платформе.
Я так понимаю они ни во что, кроме черного флага, больше не играли.
Ориентироваться на аркадный огрызок с миссиями слежки и боевкой на 1 кнопку, это прямой путь на дно. выживалка, склеенная из духоты вальхейма и пустоты эншраудед, закроется на релизе. Адекватные пиратские проекты работают иначе. В sea of thieves есть честное морское пвп и ручное управление кораблем, где решает скилл команды. Корсары 2 до сих пор остаются топом по проработке экономики и ролевой системы. А кучка из 60 ноунеймов просто впарит сырой кусок неоптимизированного кода и сольется через 3 месяца.
Этот прав. Как пиратское приключение BF шикарен и тащит до сих пор. А какие тут Карибы! Ничего лучше за 13 лет так и не выпустили.
Удачи ребятам. Радует, что много кто на игру внимание обратил.