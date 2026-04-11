Создатели Windrose раскрыли точное время релиза игры в раннем доступе

Разработчики кооперативного PvE-выживания Windrose объявили точное время запуска игры в раннем доступе. Проект станет доступен 14 апреля в 11:00 по московскому времени. Информацию опубликовала команда Windrose Crew совместно с издателем Pocketpair Publishing.

Авторы представили специальную карту релиза, где указали время запуска в разных регионах. При этом разработчики отдельно отметили московское время, что позволит игрокам из России заранее подготовиться к старту.

По словам команды, выпуск в формате раннего доступа станет только началом развития проекта. Создатели рассчитывают активно дорабатывать игру вместе с сообществом и постепенно довести её до полноценной версии 1.0.

Разработчики также поблагодарили игроков за поддержку и подчеркнули, что именно обратная связь поможет улучшить проект после релиза. Команда призналась, что с нетерпением ждёт момента, когда пользователи смогут отправиться в первое совместное приключение.

Стандартная цена Windrose составит 29,99 доллара. При этом региональные цены для разных стран будут скорректированы в соответствии с принятой практикой площадки.

Кроме базовой версии, игрокам предложат расширенный набор. В него войдут сама игра, цифровой саундтрек и коллекция обоев. Музыка в альбоме включает композиции из игры, треков из трейлеров и морские песни, записанные музыкантом Шоном Дагером.

Windrose предложит игрокам исследовать мир пиратских приключений в одиночку или в кооперативе. Сейчас у проекта уже доступна демоверсия, а релиз в раннем доступе станет следующим этапом развития игры.