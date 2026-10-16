В Windrose разрешат смешивать стили разных фракций при создании кораблей

В следующем крупном обновлении Ashlands для Windrose разработчики расширят систему кастомизации кораблей. Игроки смогут самостоятельно комбинировать декоративные элементы разных фракций, менять цветовые схемы и внимательнее рассматривать результат перед выходом в море.
Раньше внешний вид судна определялся готовым фракционным дизайном, поэтому капитанам приходилось принимать его целиком. После обновления украшения станут независимыми элементами: отдельно можно будет выбрать носовую фигуру, декор корпуса, оформление кормы и штурвал. Паруса и флаги также останутся доступными для самостоятельной настройки.
Благодаря этому игроки смогут создавать необычные сочетания, объединяя детали, которые прежде относились к разным фракционным стилям. Дополнительные цветовые схемы позволят разнообразить внешний вид кораблей даже при одинаковом наборе украшений.
Разработчики также переработают интерфейс кастомизации. Вместо статичных изображений появится полноценная камера, с помощью которой можно будет осматривать судно со всех сторон прямо в игре. Это упростит подбор деталей и позволит оценить итоговый облик корабля до отправления в плавание.
При этом авторы намерены сохранить узнаваемый дизайн существующих судов. Ashlands не станет радикальной заменой прежней системы — обновление должно предоставить капитанам больше свободы, не лишая корабли их характерного облика.
Точная дата выхода Ashlands пока не объявлена. Разработчики обещают и дальше рассказывать об изменениях и учитывать отзывы сообщества.
Где новый контент?
Как и говорила под предыдущем постом, что не все фракционные элементы будут доступны игроку для кастомизации, так оно и оказалось. Причины разрабы конечно же не скажут.
И самое главное, какие теперь максимальные пушки можно будет установить на Фрегат(главная боевая единица того условного времен