В Windrose разрешат смешивать стили разных фракций при создании кораблей

В следующем крупном обновлении Ashlands для Windrose разработчики расширят систему кастомизации кораблей. Игроки смогут самостоятельно комбинировать декоративные элементы разных фракций, менять цветовые схемы и внимательнее рассматривать результат перед выходом в море.

Раньше внешний вид судна определялся готовым фракционным дизайном, поэтому капитанам приходилось принимать его целиком. После обновления украшения станут независимыми элементами: отдельно можно будет выбрать носовую фигуру, декор корпуса, оформление кормы и штурвал. Паруса и флаги также останутся доступными для самостоятельной настройки.

Благодаря этому игроки смогут создавать необычные сочетания, объединяя детали, которые прежде относились к разным фракционным стилям. Дополнительные цветовые схемы позволят разнообразить внешний вид кораблей даже при одинаковом наборе украшений.

Разработчики также переработают интерфейс кастомизации. Вместо статичных изображений появится полноценная камера, с помощью которой можно будет осматривать судно со всех сторон прямо в игре. Это упростит подбор деталей и позволит оценить итоговый облик корабля до отправления в плавание.

При этом авторы намерены сохранить узнаваемый дизайн существующих судов. Ashlands не станет радикальной заменой прежней системы — обновление должно предоставить капитанам больше свободы, не лишая корабли их характерного облика.

Точная дата выхода Ashlands пока не объявлена. Разработчики обещают и дальше рассказывать об изменениях и учитывать отзывы сообщества.