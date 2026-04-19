Windrose достигла отметки в 183 тыс игроков онлайн

Сотни тысяч игроков уже прокладывают себе путь в Windrose, пиратской MMO-песочнице от разработчика Kraken Express, и с этими цифрами трудно поспорить. Через несколько дней после выхода раннего доступа 14 апреля игра достигла пика в 183 149 одновременных игроков в Steam.

Согласно SteamDB, количество одновременно играющих пользователей Windrose составляет 153 113, что ставит её на 8-е место в списке самых популярных игр Steam. Она опережает симулятор жизни Stardew Valley (около 100 тыс игроков) и даже Crimson Desert (около 136 тыс), которая сама по себе является одним из самых популярных релизов на ПК прямо сейчас. Counter-Strike 2 находится в совершенно другой категории с примерно 1,4 миллионами одновременно играющих пользователей, а Slay the Spire 2 насчитывает около 242 тыс, но для игры, едва вышедшей из раннего доступа, показатели Windrose действительно впечатляют.

Это подтверждают отзывы игроков. Из более 12 тыс отзывов в Steam 86% имеют положительную, и реакция сообщества указывает на то, чего жанру давно не хватало: пиратскую игру, в которую действительно приятно играть.

Windrose в настоящее время является эксклюзивом для ПК, и там она пока останется. 14 апреля Kraken Express сообщили, что обновлений по консольной версии нет, хотя команда выразила искренний интерес к выпуску игры на других платформах в будущем. Приоритетом сейчас является полноценный запуск версии 1.0, а это значит, что игрокам на консолях придётся подождать.