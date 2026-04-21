Windrose и Pragmata возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 14 по 21 апреля 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Главной неожиданностью стала смена лидера: Crimson Desert уступила первое место сразу двум громким новинкам — Windrose и PRAGMATA. Обе игры уверенно стартовали и быстро захватили верхние строчки чарта.

Следом расположился стильный экшен MOUSE: P.I. For Hire, а Forza Horizon 6 удерживает позиции благодаря активным предзаказам, несмотря на релиз только 19 мая. В десятке также отметились Slay the Spire 2, EA Sports FC 26 и Ready or Not.

Закрывают список Rust и REPLACED, которая также стала одной из заметных новинок недели.

Свежий рейтинг показывает, что весна выдалась насыщенной на громкие релизы, а конкуренция в Steam остаётся крайне высокой.