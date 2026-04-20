Windrose на пике привлекла в 83 раза больше игроков , чем "AAAA"-игра Skull and Bones от Ubisoft

Мы уже знаем, что «AAAA»-игра Skull and Bones от Ubisoft не смогла удержать стабильный темп. Цена игры упала с 70 долларов до 10 долларов всего за полгода. Она также вышла на нескольких платформах, чтобы привлечь как можно больше игроков, но это все равно не смогло предотвратить падение.

Новая инди-игра Windrose, похоже, показала совершенно противоположный результат на ПК. Эта пиратская игра уже собрала более 220 тысяч игроков в Steam за всё время своего существования, и это число продолжает расти с момента запуска.

Рост популярности Windrose свидетельствует о том, что запуск игры в раннем доступе оказался ошеломляющим успехом, насчитывая десятки тысяч игроков одновременно. Для сравнения, Skull and Bones едва набрала более 2000 игроков в Steam.

Игру от Ubisoft забрасывали более чем 90% геймеров на Xbox через три месяца после старта. Результаты на PlayStation за тот же период были поразительно похожими, особенно после выхода Sea of ​​Thieves. Windrose доступна только на ПК.

Windrose уже продала более миллиона копий за несколько дней после запуска на одной платформе. Между тем, Skull and Bones, как сообщается, не смогла достичь этого рубежа в первые дни после запуска, даже с учётом игроков, участвовавших в бесплатной пробной версии.

Инди-игра от Kraken Express получила очень высокий рейтинг в Steam — 87% на момент написания статьи. У Skull and Bones, напротив, смешанные оценки. Поэтому неудивительно, что многие игроки уже признали Windrose лучшим пиратским проектом по сравнению с Skull and Bones.