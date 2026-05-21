Windrose неожиданно ворвалась в топ продаж США и обошла крупные релизы

Апрель оказался успешным месяцем для игрового рынка США. По данным аналитика Мэт Пискателла из Circana, расходы американских игроков на игры, консоли и аксессуары достигли 4,25 млрд долларов — это на 3% больше по сравнению с прошлым годом.

Главным сюрпризом месяца стала Windrose от узбекской студии Kraken Express. Пиратский survival-проект сумел занять пятое место среди самых кассовых платных игр апреля в США, оказавшись рядом с крупнейшими релизами года.

Лидером чарта стала Tomodachi Life: Living the Dream, вышедшая в середине апреля. Аналитики предполагают, что игра успела заработать около 41 млн долларов только на американском рынке к концу месяца. Второе место досталось Pragmata, а следом расположились Crimson Desert и MLB: The Show 26.

Среди других заметных релизов в десятке оказались Saros, Pokémon Pokopia и неожиданно вернувшаяся в топ Starfield, которая поднялась сразу на 200 позиций.

Продажи игрового железа также показали рост — выручка увеличилась на 34% и достигла 261 млн долларов. Самой популярной консолью вновь стала Nintendo Switch 2.

При этом сегмент аксессуаров, наоборот, просел на 5% — американцы потратили на контроллеры и периферию около 159 млн долларов.