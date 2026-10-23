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Windrose 14.04.2026
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Выживание, Строительство, MMO, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
7.7 325 оценок

Windrose получит караоке и десять новых песен - разработчики раскрыли новые детали обновления Ashlands

butcher69 butcher69

Студия Kraken продолжает раскрывать подробности Ashlands — крупного обновления пиратского сурвайвала Windrose. На этот раз разработчики рассказали об улучшениях интерфейса, переработке системы фракций и музыкальных нововведениях, среди которых найдётся место даже караоке.

Интерфейс станет компактнее: авторы переработают индикаторы эффектов и уведомления, чтобы несколько сообщений одновременно не мешали следить за происходящим. В диалогах уже изученные варианты ответа будут выделяться серым цветом, а настройки позволят выбирать один из двух размеров шрифта и регулировать прозрачность фона.

Отдельный экран фракций объединит сведения о репутации, заданиях и торговле. При этом репутация останется общей для всех участников сервера, тогда как выполнение заданий будет отслеживаться индивидуально.

Музыкальную систему тоже расширят. Каждое шанти получит собственный предмет: игроки смогут читать тексты песен и формировать плейлисты. Композиции, доступные с начала раннего доступа, автоматически добавят в коллекцию. Кроме того, Ashlands принесёт десять новых песен, некоторые из которых откроются только после победы в бою.

Для совместных посиделок разработчики подготовят режим караоке. Впрочем, когда именно все эти нововведения появятся в Windrose, пока неизвестно: дату выхода Ashlands студия не объявила.

Скриншоты 1 Обновления 6
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
pyw

Блин я надеюсь они займутся кооперативом, чтоб исследование мира шло удобно у всех одновременно.

Steep Fraser

теперь можно петь "йо-хо-хо и бутылка рома"?