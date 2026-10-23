Windrose получит караоке и десять новых песен - разработчики раскрыли новые детали обновления Ashlands

Студия Kraken продолжает раскрывать подробности Ashlands — крупного обновления пиратского сурвайвала Windrose. На этот раз разработчики рассказали об улучшениях интерфейса, переработке системы фракций и музыкальных нововведениях, среди которых найдётся место даже караоке.

Интерфейс станет компактнее: авторы переработают индикаторы эффектов и уведомления, чтобы несколько сообщений одновременно не мешали следить за происходящим. В диалогах уже изученные варианты ответа будут выделяться серым цветом, а настройки позволят выбирать один из двух размеров шрифта и регулировать прозрачность фона.

Отдельный экран фракций объединит сведения о репутации, заданиях и торговле. При этом репутация останется общей для всех участников сервера, тогда как выполнение заданий будет отслеживаться индивидуально.

Музыкальную систему тоже расширят. Каждое шанти получит собственный предмет: игроки смогут читать тексты песен и формировать плейлисты. Композиции, доступные с начала раннего доступа, автоматически добавят в коллекцию. Кроме того, Ashlands принесёт десять новых песен, некоторые из которых откроются только после победы в бою.

Для совместных посиделок разработчики подготовят режим караоке. Впрочем, когда именно все эти нововведения появятся в Windrose, пока неизвестно: дату выхода Ashlands студия не объявила.