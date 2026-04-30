Windrose преодолела отметку в 1,5 миллиона проданных копий и получила хвалебный трейлер

Приключенческая игра о выживании в пиратских условиях вышла в Steam в раннем доступе 14 апреля и сразу же взлетела в чарт самых популярных игр на платформе Valve. Теперь разработчик Kraken Express объявил о впечатляющем достижении отметки в 1,5 миллиона продаж.

Команда Kraken Express невероятно благодарна всем капитанам, которые уже отправились в свои пиратские приключения, и рада продолжить развитие игры в раннем доступе.

В обновлении, выпущенном сегодня, Kraken Express добавила более 40 новых строительных элементов, чтобы заполнить некоторые пробелы и обеспечить игрокам более стабильные постройки, а также внесла более 50 исправлений и улучшений, повышающих удобство использования. Другие улучшения, внесённые в игру, касаются проблем с подключением, снижения нагрузки на SSD-накопители, стабильности и производительности.