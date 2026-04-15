Windrose уверенно стартовала в раннем доступе Steam: почти 70 тысяч игроков и 88% положительных отзывов

Пиратское приключение с элементами выживания Windrose вышла в раннем доступе Steam и сразу привлекла большое внимание игроков. В день релиза проект показал высокий онлайн и получил преимущественно положительные отзывы.

По данным сервиса SteamDB, пиковое количество одновременных игроков в день запуска составило 69 544 человека. Для первой игры небольшой инди-студии это заметный результат.

Пользовательские оценки также оказались высокими. На момент публикации у игры более 1400 отзывов, из которых 88% — положительные. Игроки отмечают атмосферу пиратских приключений, морские сражения и сочетание различных игровых механик.

В комментариях пользователи часто сравнивают Windrose с несколькими известными проектами. Морская часть и исследование мира напоминают Assassin’s Creed IV: Black Flag, система сражений на воде — Sea of Thieves, а элементы выживания, строительства и крафта — Valheim.

Интерес к игре начал активно расти ещё во время Steam Next Fest в феврале, когда разработчики представили демоверсию. Тогда проект быстро привлёк внимание игроков и собрал большое количество добавлений в список желаемого.

Дополнительное внимание к Windrose привлекло сотрудничество с издателем Pocketpair, известным по игре Palworld, который занялся изданием проекта на японском рынке.

Игроки в отзывах также отмечают хорошую оптимизацию и стабильную работу игры на старте — что редкость для проектов раннего доступа. Многие считают, что Windrose может занять свою нишу среди пиратских игр, которых в последние годы выходит немного.

Разработчики из студии Windrose Crew планируют продолжать развивать игру во время раннего доступа, добавляя новый контент и улучшая механики на основе отзывов сообщества.