Death Stranding по-монгольски: представлен геймплейный трейлер средневекового симулятора курьера The Legend of Khiimori

Студия Aesir Interactive опубликовала пятиминутный геймплейный ролик The Legend of Khiimori — атмосферного симулятора курьера, действие которого разворачивается в средневековой Монголии. В видео дизайн-директор проекта Стив Бристоу подробно рассказал о ключевых механиках и философии игры.

Игровой процесс начинается на аванпосте, где игрок берёт задание и планирует маршрут. Открытый мир Khiimori делает каждую доставку испытанием: заснеженные горные перевалы, внезапные метели, резкие перепады температур и опасные зоны без ресурсов вынуждают постоянно взвешивать риски. Можно выбрать безопасный, но долгий путь или сократить дорогу, отправившись через враждебную местность с дикими животными.

Подготовка к путешествию играет ключевую роль. Игроку необходимо запастись провизией для себя и лошади, взять защитные снадобья, стрелы для отпугивания хищников и грамотно распределить груз в седельных сумках — перекос может привести к падению скакуна. Немаловажен и выбор лошади: разные породы лучше подходят для определённых маршрутов и условий.

Отдельное внимание уделено уходу за животным. Во время пути придётся разбивать лагеря, кормить и восстанавливать лошадь, используя специализированное снаряжение. По словам Бристоу, по настроению игра напоминает Death Stranding — с акцентом на одиночные путешествия, ритм дороги и созерцание пейзажей.

В будущем разработчики планируют добавить систему разведения лошадей на основе реальных пород, а также побочные активности: исследование руин, встречи с духами, поиск снаряжения и прокачку курьерского ранга. Ранний доступ The Legend of Khiimori стартует 3 марта 2026 года.