Необычная Windstorm: The Legend of Khiimori выходит в ранний доступ уже в ноябре

Стала известна дата выхода необычной и атмосферной игры The Legend of Khiimori. Проект предложит игрокам уникальный опыт — не сражения или выживание, а глубокое и вдумчивое исследование просторов средневековой Монголии, где главным спутником станет не оружие, а верный конь.

В центре геймплея — управление собственной конюшней и разведение лошадей с различными характеристиками. Каждая из них обладает особыми качествами: одни лучше переносят зной и песчаные бури пустыни, другие — снег и горные подъемы. Именно от правильного выбора скакунов зависит успех вашего путешествия.

Игрокам предстоит заниматься доставкой посылок и товаров в самые труднодоступные уголки мира — от заброшенных деревень в степи до поселений, скрытых в заснеженных горах. Этот процесс требует продуманного планирования, ведь каждая поездка может стать настоящим испытанием как для наездника, так и для его лошади.

Боевой системы в игре нет — оружие используется лишь во время охоты, что делает The Legend of Khiimori редким примером «мирного приключения». Вместо экшена здесь — созерцание, стратегия и атмосфера единения с природой.

Разработчики подчеркивают, что вдохновлялись кочевой культурой Монголии и стремились передать дух свободы, тишины и уважения к животным. Медитативный темп, управление стадом, погодные испытания и живописные пейзажи создают ощущение подлинного путешествия по древнему миру.

The Legend of Khiimori выйдет в ранний доступ на PC 4 ноября, а после нескольких месяцев доработки появится и на консолях вместе с обновлением версии 1.0.