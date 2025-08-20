Невероятные красоты Монголии в свежем трейлере Windstorm: The Legend of Khiimori

Во время трансляции Future Games Show представлен новый трейлер амбициозной игры с открытым миром Windstorm: The Legend of Khiimori. Ролик в полной мере демонстрирует главную особенность проекта — невероятно красивые и просторные пейзажи Монголии XIII века.

В Windstorm: The Legend of Khiimori игрокам предстоит взять на себя роль конного курьера и путешествовать по огромному, дикому миру. В игре не будет дорог — вам предстоит самостоятельно прокладывать маршрут по карте, ориентируясь на местности.

Трейлер продемонстрировал ключевые элементы геймплея. Путешествие по монгольским степям будет не только живописным, но и опасным — в дикой природе обитают волки и другие хищники. Чтобы выжить, игрокам придется собирать ресурсы, создавать предметы и даже охотиться, причем делать это предстоит прямо с седла, что потребует отличных навыков стрельбы из лука.

Проект уже успел стать настоящим хитом на Kickstarter, собрав почти 700 000 долларов при заявленной цели всего в 70 000. Теперь игра стремительно приближается к своему релизу в раннем доступе.

Windstorm: The Legend of Khiimori выйдет в ранний доступ 4 ноября 2025 года для ПК (в Steam).