От почтовой службы до эпичных приключений: представлен геймплейный трейлер Windstorm: The Legend of Khiimori

Новый симулятор Windstorm: The Legend of Khiimori обещает подарить уникальный опыт — игра совмещает атмосферу средневековья с динамикой выживания и путешествий по огромному открытому миру. В центре сюжета — курьер XIII века, сотрудница древней монгольской почтовой службы Yam, которая преодолевает тысячи километров, доставляя посылки.

Игровой процесс демонстрирует новый трейлер от студии Aesir Interactive, знакомой по конной игре Windstorm: Start of a Great Friendship. Здесь предстоит исследовать пустыни и снежные горы, вести бои с использованием лука, посещать поселения и заниматься сбором ресурсов для крафта — все элементы, характерные для жанра survival.

Особое внимание уделено лошадям — ключевым спутникам в долгих путешествиях. Как в Red Dead Redemption 2, игрокам придется ухаживать за ними, строить доверительные отношения и выбирать из различных пород идеального компаньона. Без лошадей преодолеть обширные расстояния невозможно.

Разработчики успешно собрали на Kickstarter более полумиллиона евро, что значительно превысило изначальную цель, и привлекли внимание более 100 тысяч потенциальных игроков на Steam. В этом году игра выйдет в ранний доступ, и уже сейчас она вызывает большой интерес благодаря необычному сочетанию исторической достоверности и современных механик.

Windstorm: The Legend of Khiimori обещает стать настоящим открытием для поклонников средневековых приключений и выживания, объединяя в себе лучшие черты культовых игр.