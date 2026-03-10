"Реализм, которого я не встречал со времён RDR2" - The Legend of Khiimori получает положительные отзывы

The Legend of Khiimori – это приключенческий экшен с элементами выживания и симуляции, позволяющий прожить жизнь монгольского курьера XIII века. Запуск раннего доступа прошёл успешно. Игра получила 80% положительных отзывов в Steam. Рекорд активности в день запуска составил 2415 одновременных игроков. Это хороший результат для такой нишевой игры. Прежде всего, это делает The Legend of Khiimori самой популярной игрой на конную тематику, когда-либо разработанной Aesir Interactive. Предыдущим рекордсменом была Horse Tales: Emerald Valley Ranch с 613 одновременными игроками.

В обзорах The Legend of Khiimori пользователи Steam хвалят исполнение, атмосферу и сложную механику. Игроки также ценят высокий реализм всех элементов, связанных с лошадьми, и в этом отношении игру иногда сравнивают с Red Dead Redemption 2.

Технические проблемы подвергались критике, но разработчики уже работают над их исправлением. Вчера вечером был выпущен патч, устраняющий большое количество ошибок.

Если вам понравилась RDR2 за лошадей, охоту и собирательство, а также красивые пейзажи, то эта игра для вас. В этой игре есть все это, но она фокусируется в первую очередь на этом, что делает её ещё лучше. И это только ранний доступ. Не могу дождаться, как будет развиваться игра!

Это именно то, во что я всегда хотел поиграть. Это как RDR2, только только про лошадей. Нет ничего лучше для меня, чем заботиться о потребностях своих лошадей, путешествуя по миру. (...) Не могу дождаться, когда игра будет развиваться и расширяться, потому что её основа невероятна.

Я всю жизнь ждал такой игры, где главный герой — лошадь. Где ничто другое не имеет значения, кроме лошади. Глубокий реализм и генетические элементы также идеально подходят для тех, кто любит ролевые игры, позволяя полностью погрузиться в роль конного курьера. Да, есть баги. Но, честно говоря, у игры такой огромный потенциал, что я уже знаю, что буду играть в неё очень-очень долго.

The Legend of Khiimori понравилась не только геймерам. Челси Фараче, зарабатывающая на жизнь фотографированием лошадей, также была очарована игрой. В интервью PCGamer она заявила, что сыграла около 30 игр на конную тематику и давно не встречала ничего настолько хорошего. Она объясняет:

The Legend of Khiimori — это уже больше, чем просто «достаточно хорошая» игра про лошадей. Здесь есть реализм, которого я не встречала со времен RDR2.

Фараче также хвалит все детали, касающиеся лошадей, такие как «реакция флемена», когда они показывают зубы, то, как они плавают, и лёгкое потягивание и извивание, когда они спешиваются. Эти элементы присутствовали в RDR2, но The Legend of Khiimori идет гораздо дальше в плане реализма.

В ней игроки смогут переключаться между различными аллюрами, такими как рысь и галоп, вместо всего двух режимов, как в Red Dead Redemption 2. Также учитываются такие элементы, как рельеф местности во время езды, распределение веса и даже генетика лошади при разведении.