The Legend of Khiimori отложена до весны 2026 года - разработчики хотят добавить больше контента в конное приключение

Студия Aesir Interactive объявила о переносе выхода средневековой выживалки The Legend of Khiimori. Изначально проект должен был выйти в ранний доступ в ноябре 2025 года, однако теперь релиз запланирован на 3 марта 2026 года.

В официальном заявлении команда объяснила задержку «вдохновляющим откликом» игроков после участия проекта в фестивале Steam Next Fest, который завершается 20 октября. По словам разработчиков, дополнительное время позволит им реализовать новые функции и расширить игровой контент, чтобы в день запуска предложить действительно качественный опыт.

В ближайшие месяцы студия сосредоточится на улучшении ключевых элементов: мира и системы подсказок, вида камеры и интерфейса, а также производительности и оптимизации. Кроме того, команда планирует снизить минимальные системные требования, чтобы сделать игру доступной для большего числа пользователей.

Несмотря на перенос, есть и приятная новость — демо-версия The Legend of Khiimori останется доступной в Steam до 30 ноября 2025 года, хотя ранее планировалось закрыть её уже сегодня.

Разработчики уверяют, что дополнительное время пойдёт игре на пользу и поможет превратить Khiimori в полноценный и глубокий survival-проект, достойный внимания поклонников жанра.