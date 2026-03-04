The Legend of Khiimori, симулятор курьера в Монголии XIII века, вышел в раннем доступе Steam

Разработчик Aesir Interactive и издатель Mindscape объявили о запуске раннего доступа Steam к игре The Legend of Khiimori, симулятора курьера, действие которого разворачивается в Монголии XIII века. В анонсе раннего доступа уточняется, что The Legend of Khiimori в настоящее время доступна только на ПК, но будет выпущена на консолях позже.

Команда Aesir Interactive подчёркивает, что эта версия представляет собой только «ядро» игры, а не финальный продукт. На данный момент игра определяется как «системно-ориентированная, а не сюжетно-ориентированная»: вместо следования заранее заданному сюжету игроки создают свой собственный посредством взаимодействия.

Ранний доступ включает текст на более чем 30 языках, включая русский. Озвучка доступна на английском и монгольском языках, но в настоящее время ограничена ключевыми диалогами, особенно диалогами главной героини Нараа.

В ходе раннего доступа будут постепенно добавляться новые функции, включая соколиную охоту, монгольские скачки, мирный режим, настройку лошадей и персонажей, а также новые расы.