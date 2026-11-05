The Legend of Khiimori вышла на PC с путешествием к Снежным горам

Aesir Interactive и Nightin Games выпустили приключенческую игру с открытым миром The Legend of Khiimori. Ролик демонстрирует просторы Монголии, путь к Снежным горам, роль курьера-всадника и взаимодействие с лошадьми.

Игрокам предстоит осваивать дикую природу Монголии XIII века, исследовать разнообразные ландшафты и преодолевать новые испытания в регионе «Монгольские просторы».

Важная часть игры — связь с верным конём: лошадей можно разводить и обучать специализированным способностям для путешествий по миру.

The Legend of Khiimori уже доступна на PC в Steam и Epic Games Store.