The Legend of Khiimori вышла на PC с путешествием к Снежным горам

Aesir Interactive и Nightin Games выпустили приключенческую игру с открытым миром The Legend of Khiimori. Ролик демонстрирует просторы Монголии, путь к Снежным горам, роль курьера-всадника и взаимодействие с лошадьми.
Игрокам предстоит осваивать дикую природу Монголии XIII века, исследовать разнообразные ландшафты и преодолевать новые испытания в регионе «Монгольские просторы».
Важная часть игры — связь с верным конём: лошадей можно разводить и обучать специализированным способностям для путешествий по миру.
The Legend of Khiimori уже доступна на PC в Steam и Epic Games Store.