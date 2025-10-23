В Steam доступна демоверсия The Legend of Khiimori, в которой игроку отведена роль конного курьера в Монголии XIII века

Выкуси, Сэм Портер Бриджес! В Steam можно потрогать за всякие места демоверсию The Legend of Khiimori, в которой нам отведена роль конного КУРЬЕРА в Монголии XIII века!

Нам обещают атмосферную приключенческую игру, переносящую в нетронутую Монголию XIII века. Вы — смелый гонец, пересекающий дикие степи, снежные горы и знойные пустыни. Планируйте маршруты, доставляйте ценные грузы и выживайте в суровых условиях, полагаясь на интуицию, мастерство и преданность своих лошадей.

Вы будете разводить и тренировать лошадей с уникальными способностями, чтобы покорить безграничные просторы. Собирать ресурсы, готовить снаряжение, создавать стрелы и тоники, осваивать искусство верховой езды и стрельбы из лука.

Ваш путь — это испытание стойкости и духа, где приручённый ветер становится вашим союзником, а каждая поездка — новой легендой.