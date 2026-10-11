EA может готовить юбилейное издание Wing Commander 3 - для ремастера нашли 600 оригинальных видеозаписей

Electronic Arts, похоже, готовит обновлённую версию космического симулятора Wing Commander 3: Heart of the Tiger. Проект под названием Wing Commander 3: Heart of the Tiger — 30th Anniversary Edition представил продюсер EA Джим Весселла на выставке Portland Retro Gaming Expo. Главной особенностью переиздания станут оригинальные видеозаписи, которые удалось обнаружить в архивах компании.

Весселла нашёл около 600 исходных видеозаписей во время оцифровки корпоративного видеоархива EA. Эти материалы использовались для создания сюжетных роликов игры, в которых снимались реальные актёры. Теперь ремастер сможет предложить как оригинальные версии видеороликов, так и улучшенные варианты с повышенным разрешением. Для Wing Commander 3 это особенно важно: кинематографические сцены были одной из главных особенностей игры и помогали раскрывать её историю.

Согласно информации со слайда презентации, переиздание также получит поддержку частоты 60 кадров в секунду, контроллеров и интеграцию с Kilrathi Saga. Последняя, предположительно, означает, что в комплект могут войти первые две части Wing Commander и дополнения к ним. Релиз ожидается в Steam, GOG и приложении EA, однако точную дату выхода пока не объявили.

Оригинальная Wing Commander 3 вышла в 1994 году и считается одной из лучших частей серии. Игра заметно усилила кинематографическую составляющую франшизы, пригласив известных актёров, включая Марка Хэмилла, знакомого зрителям по «Звёздным войнам», и Джона Рис-Дэвиса, сыгравшего Гимли во «Властелине колец». Их участие помогло сделать сюжетные эпизоды важной частью космического приключения.

Для EA подобный проект выглядит необычно: в последние годы издатель сосредоточился преимущественно на крупных франшизах вроде Battlefield и EA Sports FC, а не на возвращении старых игр. Например, ремейк Dead Space не получил продолжения в том же формате, поскольку, по сообщениям, его продажи оказались недостаточными для запуска новой версии сиквела.

Пока неизвестно, станет ли юбилейное издание Wing Commander 3 отдельной инициативой или началом более масштабного возвращения классических игр EA. Но обнаружение оригинальных видеоматериалов уже делает проект особенно интересным для поклонников серии: ремастер позволит увидеть культовые сцены в более высоком качестве, сохранив их первоначальный облик.