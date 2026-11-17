Студия Becoming Games представила дебютный трейлер Wingsuit Simulator — симулятора полётов в вингсьюте, который предложит игрокам испытать себя в экстремальных условиях. Главной особенностью проекта станет физическая модель полёта, где любая ошибка может закончиться столкновением со скалами.

В Wingsuit Simulator игрокам предстоит совершать головокружительные спуски на огромной скорости, пролетая над горными склонами и опасными ущельями. При этом недостаточно просто добраться до земли — разработчики предлагают буквально балансировать на грани жизни и смерти, выбирая наиболее рискованные маршруты.

Особое внимание уделено точности управления и физике движения. Игрокам придётся проскальзывать через узкие проходы, пролетать в считаных метрах от отвесных скал и рассчитывать траекторию каждого манёвра. Чем ближе к препятствиям проходит полёт, тем напряжённее становится испытание.

Дебютный трейлер демонстрирует скоростные спуски, опасные горные маршруты и возможности симуляции, призванной передать ощущения от экстремальных полётов в специальном костюме-крыле.